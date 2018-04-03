МТС запустил VoLTE и Wi-Fi calling на iPhone

В новой версии программного обеспечения — iOS 11.3 — для владельцев современных моделей смартфонов Apple, начиная с iPhone 5S, доступен Wi-Fi calling, а начиная с iPhone 6/SE — голосовые вызовы в сети LTE. При этом технология поддерживает бесшовный переход во время разговора между сервисами, а также при переходе в сети 3G и 2G.

Продуктовый виджет

После установки обновления VoLTE начнет работать автоматически, а для подключения Wi-Fi calling нужно активировать услугу в настройках смартфона (Настройки — Сотовая связь — Вызовы по WiFi). Подключение бесплатно. Стоимость звонков равна стоимости обычных разговоров на тарифе пользователя.

VoLTE также доступен владельцам Samsung Galaxy S7, Sony XZ2 и XZ2 compact, Huawei Nova и Nova 2, Motorola, Highscreen и брендированных смартфонов МТС. Wi-Fi calling поддерживается современными смартфонами Samsung, Sony, Huawei, LG, Alcatel и смартфонами МТС.