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МТС запустил VoLTE и Wi-Fi calling на iPhone
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МТС запустил VoLTE и Wi-Fi calling на iPhone 

Банки.ру 1 час назад
Оператор связи МТС объявил о запуске сервисов VoLTE и Wi-Fi calling для смартфонов Apple в Москве и Московской области.
В новой версии программного обеспечения — iOS 11.3 — для владельцев современных моделей смартфонов Apple, начиная с iPhone 5S, доступен Wi-Fi calling, а начиная с iPhone 6/SE — голосовые вызовы в сети LTE. При этом технология поддерживает бесшовный переход во время разговора между сервисами, а также при переходе в сети 3G и 2G.
Продуктовый виджет
После установки обновления VoLTE начнет работать автоматически, а для подключения Wi-Fi calling нужно активировать услугу в настройках смартфона (Настройки — Сотовая связь — Вызовы по WiFi). Подключение бесплатно. Стоимость звонков равна стоимости обычных разговоров на тарифе пользователя.
VoLTE также доступен владельцам Samsung Galaxy S7, Sony XZ2 и XZ2 compact, Huawei Nova и Nova 2, Motorola, Highscreen и брендированных смартфонов МТС. Wi-Fi calling поддерживается современными смартфонами Samsung, Sony, Huawei, LG, Alcatel и смартфонами МТС.
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