Пользователи сообщают о сбоях в работе YouTube

Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе YouTube

Ряд пользователей в России и за рубежом жалуются на проблемы в работе видеосервиса YouTube. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Есть сбой в Youtube от 2 апреля 2018 года 22:55:24", — говорится в сообщении.

Пользователи говорят о появлении надписи об ошибке при попытке открыть чей-либо канал. Также некоторые из российских пользователей заявляют о сложностях при попытке ответить кому-либо в комментариях.

В компании прокомментировали произошедшее, заявив, что уже занимаются этой темой. "Видите эту надпись "Ошибка 500" на YouTube? Уже работаем над этим!", — говорится в сообщении сервиса в Twitter.