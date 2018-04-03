Пользователи сообщают о сбоях в работе YouTube

Ряд пользователей в России и за рубежом жалуются на проблемы в работе видеосервиса YouTube. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
"Есть сбой в Youtube от 2 апреля 2018 года 22:55:24", — говорится в сообщении.
Больше всего о сбоях в работе сообщают на Украине, в России, Белоруссии, США, Канаде, Бразилии, Германии, Швеции, Великобритании, Италии, Испании и Франции.
Пользователи говорят о появлении надписи об ошибке при попытке открыть чей-либо канал. Также некоторые из российских пользователей заявляют о сложностях при попытке ответить кому-либо в комментариях.
В компании прокомментировали произошедшее, заявив, что уже занимаются этой темой. "Видите эту надпись "Ошибка 500" на YouTube? Уже работаем над этим!", — говорится в сообщении сервиса в Twitter.