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Неполадки в работе YouTube устранены
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Неполадки в работе YouTube устранены 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: www.vesti.ru
После устранения неполадки, о которой сообщали пользователи по всему миру, работа видеосервиса YouTube возобновлена в полном объеме. В размещенном в Twitter заявлении компании говорится: "Спасибо вам за терпение, "Ошибка 500" в настоящее время устранена!"
Как сообщалось, ранее сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, получил множество сообщений пользователей с Украины, из России, Белоруссии, США, Канады, Бразилии, Германии, Швеции, Великобритании, Италии, Испании и Франции с жалобами на появление информации об ошибке при попытке открыть чей-либо канал или разместить комментарий, напоминает ТАСС.
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