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Как обновление прошивки отразилось на качестве звука HomePod?
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Как обновление прошивки отразилось на качестве звука HomePod? 

Apple Insider 48 минут назад
Фото: Apple Insider
Первое обновление прошивки HomePod, вышедшее одновременно с iOS 11.3, ухудшило качество звучания колонки. Об этом разочарованные владельцы рассказали на страницах портала Reddit. По их словам, апдейт снизил басовый потенциал устройства и максимальную громкость, оставив многих пользователей в недоумении.
Помимо заметного снижения качества звука, издаваемого колонкой, пользователи отмечают невозможность откатиться на оригинальную версию прошивки. Поскольку процесс загрузки и установки обновления происходит через приложение «Дом» на iPhone или iPad, неясно, где хранится резервная копия и как получить к ней доступ в случае необходимости.
Некоторым владельцам HomePod, впрочем, апдейт пришелся по вкусу. Как отмечает эта группа комментирующих, обновление сделало звук более приятным за счет снижения басовитости. Ранее, по их мнению, HomePod годился только для вечеринок, тогда как сейчас играет спокойные композиции без разрывающего барабанные перепонки баса.
Приглашаем вас обсудить звук HomePod до и после обновления в нашем Telegram-чате.
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