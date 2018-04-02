Озлобленный гусь напугал американских военных

Агрессивный гусь испугал американских военных

В Сети появилось видео с нападением гуся на американских военных на базе Форт Силл в штате Оклахома.

Запись была сделана камерами наблюдения военной части. На ролике видно, как гусь налетел на одного из служащих американской армии. Мужчина в страхе тут же отскочил в сторону и убежал прочь от птицы.

После нападения гусь продолжил прохаживаться по дорожке военной базы.

В описании к видео говорится, что в Форт Силле живут два гуся — Стив и Бренда. Комментируя ролик, один из авторов видео сказал, что "Стив был особенно сердит".

В подписи к ролику шутливо отмечается, что американские "крепкие парни" "струсили" при виде гуся.