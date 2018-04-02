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Озлобленный гусь напугал американских военных
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Агрессивный гусь испугал американских военных 

РИА Новости 8 часов назад
В Сети появилось видео с нападением гуся на американских военных на базе Форт Силл в штате Оклахома.
Запись была сделана камерами наблюдения военной части. На ролике видно, как гусь налетел на одного из служащих американской армии. Мужчина в страхе тут же отскочил в сторону и убежал прочь от птицы.
После нападения гусь продолжил прохаживаться по дорожке военной базы.
В описании к видео говорится, что в Форт Силле живут два гуся — Стив и Бренда. Комментируя ролик, один из авторов видео сказал, что "Стив был особенно сердит".
В подписи к ролику шутливо отмечается, что американские "крепкие парни" "струсили" при виде гуся.
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