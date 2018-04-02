Apple будет использовать собственные микросхемы в компьютерах Mac — СМИ

Этот проект проходит под кодовым названием «Каламата» (Kalamata). Он находится на ранних этапах развития, но является частью более масштабной стратегии компании по обеспечению схожей и бесперебойной работы для всех устройств семейства Apple.

Компания уже использует собственные чипы в мобильных устройствах iPhone и iPad, но пользуется процессорами компании Intel для создания своих персональных компьютеров.

На фоне сообщения о возможном переходе на собственные чипы для компьютеров с операционной системой Macintosh OS (Mac OS), акции Intel ускорили падение, опускаясь на 9%. Ранее в ходе торгов бумаги Intel дешевели примерно на 5%.