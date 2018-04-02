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НБКИ получит доступ к страницам заёмщиков в соцсетях
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РБК: бюро кредитных историй сможет анализировать открытые профили пользователей ВК 

ТАСС 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) разработало сервис по проверке страниц заемщиков в социальных сетях, технологическую помощь оказала интернет-компания Mail.ru Group. Об этом сообщает РБК со ссылкой на трех представители отрасли.
"В результате одно из крупнейших российских бюро кредитных историй получило возможность использовать информацию о пользователях ресурсов Mail.Ru Group и оказывать на ее базе услуги другим компаниям", — рассказал изданию один из собеседников.
Пресс-служба Mail.ru Group пояснила ТАСС, что НБКИ будет анализировать только открытые данные в профилях пользователей. "Для поиска по профилям в соцсетях есть сервисы, которые делают это легально и прозрачно, в том числе НБКИ, используют открытые профили", — сказал представитель пресс-службы.
В холдинге отметили, что работа с только открытыми данными связана с тем, что компания борется с несанкционированным "парсингом" (поиск целевой аудитории с помощью специальных сервисов) "ВКонтакте". "Он нарушает установленный самим пользователем режим доступа — не учитывает, какие данные пользователь сам открыл или осознанно закрыл в своем профиле, потому что пользователи могут их менять в любой момент, как и факт удаления своего профиля", — добавили в Mail.ru Group.
Как отмечает РБК, НБКИ не раскрыл изданию подробностей нового сервиса, но отметил, что услугами бюро пользуются более 4 тыс. компаний, поэтому для НБКИ важно иметь "широкую линейку продуктов".
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