Пользователей ВКонтакте сдали кредиторам

Национальное бюро кредитных историй получило разрешение от Mail.Ru Group на анализ профилей пользователей-заёмщиков из социальной сети ВКонтакте. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на три источника на рынке данных.

Mail.Ru Group принадлежат соцсети ВКонтакте и «Одноклассники». Отмечается, что ранее ВКонтакте через суд запретила компании «Дабл», работающей под брендом Double Data, собирать подобную информацию.

У НБКИ создан специальный сервис, который проверяет аккаунты заемщиков в социальных сетях. Причём специалисты Mail.Ru Group оказали техническую помощь в разработке. Услугами НБКИ пользуются более 4 тысяч компаний.

По словам представителя Mail.Ru Group, сейчас на рынке имеется потребность в поиске информации о пользователях ВКонтакте на «легальной и прозрачной основе», в качестве примера он привёл разработку НБКИ.