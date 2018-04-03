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Бюро кредитных историй зависнет во «ВКонтакте»
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Бюро кредитных историй зависнет во «ВКонтакте» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Mail.Ru Group, владеющая социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», разрешила Национальному бюро кредитных историй (НБКИ) анализировать открытые профили заемщиков и, пользуясь этими данными, оказывать услуги другим компаниям. Ранее группа через суд запретила фирме «Дабл» собирать подобную информацию, передает "Уралинформбюро".
Новый сервис бюро кредитных историй будет анализировать актуальные и открытые данные. При этом Mail.Ru Group планирует продолжить борьбу с несанкционированным сбором информации о пользователях, пишет РБК.
Условия сотрудничества холдинга и НБКИ не раскрываются. По оценке участников рынка обработки данных, небольшой банк сможет платить за скоринг (проверку заемщиков финансовых организаций и клиентов страховых компаний) около 10 миллионов рублей в год. Крупный — ту же сумму, но в месяц.
"ВКонтакте" уже более года судится с компанией «Дабл», специализирующейся на сборе общедоступных данных и агрегирующей информацию о пользователях соцсети. На основе этих сведений фирма строит портреты потенциальных заемщиков.
Стоит отметить, что в 2016 году управление Роскомнадзора по ЦФО указало НБКИ на незаконность сбора данных о людях из соцсетей и на порталах Avito и Auto.ru.
Уралинформбюро: последние новости
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