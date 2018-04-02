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Котировки Intel рухнули после известия о смене Apple поставщика чипов
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Котировки Intel рухнули после известия о смене Apple поставщика чипов 

Ведомости 36 минут назад
Котировки компании Intel рухнули на 9% после сообщения Bloomberg о том, что компания Apple сменит поставщика чипов для компьютеров линейки Mac. Агентство сообщило, что Apple начнет переходить на микросхемы собственного производства уже с 2020 года начиная с сектора ПК, а затем интегрирует их и в свои смартфоны.
Intel никогда не раскрывала долю выручки, приходящуюся на Apple, однако только выручка от микросхем для LTE-модемов iPhone в 2016 г. оценивалась аналитиками Cowen and Company в $1,5 млрд при суммарной годовой выручке в $60 млрд
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