Котировки Intel рухнули после известия о смене Apple поставщика чипов

Котировки компании Intel рухнули на 9% после сообщения Bloomberg о том, что компания Apple сменит поставщика чипов для компьютеров линейки Mac. Агентство сообщило, что Apple начнет переходить на микросхемы собственного производства уже с 2020 года начиная с сектора ПК, а затем интегрирует их и в свои смартфоны.

Intel никогда не раскрывала долю выручки, приходящуюся на Apple, однако только выручка от микросхем для LTE-модемов iPhone в 2016 г. оценивалась аналитиками Cowen and Company в $1,5 млрд при суммарной годовой выручке в $60 млрд