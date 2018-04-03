Ещё
К 2020 году Apple может отказаться от процессоров Intel
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К 2020 году Apple может отказаться от процессоров Intel 

iPhones.ru 19 минут назад
Фото: iPhones.ru
К 2020 году Apple может отказаться от процессоров IntelСогласно отчету издания Bloomberg, в течение двух лет Apple может отказаться от процессоров Intel и устанавливать во все компьютеры и ноутбуки чипы собственного производства.
Первым ноутбуком, который получит разработанный внутри компании процессор станет 12-дюймовый MacBook. Сразу после публикации отчета акции Intel незначительно просели в цене.
Переход на свои процессоры Apple выполнит постепенно. В течение определенного времени чипы от Intel останутся в таких моделях как iMac Pro и Mac Pro. По мнению Bloomber, первое время Apple попросту будет не в состоянии производить процессоры достаточной мощности.
Похоже, что сегмент компьютеров и ноутбуков Apple ждет судьба iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV, ARM-чипы для которых компания выпускает самостоятельно.
Еще один любопытный момент, упоминающийся в отчете — планы Apple разрешить компьютерам Mac запускать приложения, разработанные для iOS. От подобной кросс-платформенности вряд ли откажется львиная доля пользователей.
iPhones.ru: последние новости
Cloudflare запускает DNS-сервер, заметно ускоряющий интернет Tele2 запустит странные безлимитные тарифы Хакеры взломали 150 млн пользователей лучшего приложения для фитнеса
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ145
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев459
Гребенщиков удивил признанием о Крыме34
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России618
ЧФ будет бороться с «украинским пиратством»206
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение