К 2020 году Apple может отказаться от процессоров Intel

К 2020 году Apple может отказаться от процессоров IntelСогласно отчету издания Bloomberg, в течение двух лет Apple может отказаться от процессоров Intel и устанавливать во все компьютеры и ноутбуки чипы собственного производства.

Первым ноутбуком, который получит разработанный внутри компании процессор станет 12-дюймовый MacBook. Сразу после публикации отчета акции Intel незначительно просели в цене.

Переход на свои процессоры Apple выполнит постепенно. В течение определенного времени чипы от Intel останутся в таких моделях как iMac Pro и Mac Pro. По мнению Bloomber, первое время Apple попросту будет не в состоянии производить процессоры достаточной мощности.

Похоже, что сегмент компьютеров и ноутбуков Apple ждет судьба iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV, ARM-чипы для которых компания выпускает самостоятельно.

Еще один любопытный момент, упоминающийся в отчете — планы Apple разрешить компьютерам Mac запускать приложения, разработанные для iOS. От подобной кросс-платформенности вряд ли откажется львиная доля пользователей.