Apple меняет поставщика чипов. Акции Intel рухнули

Котировки компании Intel рухнули на 9% после сообщения Bloomberg о том, что компания Apple сменит поставщика чипов для компьютеров линейки Mac. Apple начнет переходить на микросхемы собственного производства уже с 2020 г. начиная с сектора ПК, а затем интегрирует их и в свои смартфоны.

Apple разрабатывает собственный процессор для компьютеров и ноутбуков, сообщает Bloomberg. Проект носит название Kalamata и находится на ранней стадии развития. Первые компьютеры, оснащённые процессорами Apple, должны появиться в продаже к 2020 году. Тогда же компания откажется от поставок Intel, что несомненно нанесёт большой урон по крупнейшему производителю компьютерных чипов.

Процессоры разработки Apple, вероятно, будут основаны на архитектуре ARM, той же самой, что используется в процессорах для iPhone и iPad. Предполагается, что они позволят компании сделать свою экосистему ещё более целостной, а разработчики смогут портировать приложения с одной платформы на другую, прилагая минимум усилий.

Intel никогда не раскрывала долю выручки, приходящуюся на Apple, однако только выручка от микросхем для LTE-модемов iPhone в 2016 г. оценивалась аналитиками Cowen and Company в $1,5 млрд при суммарной годовой выручке в $60 млрд

Как отмечает Bloomberg, отказ Apple от продукции Intel станет ударом для американского чипмейкера. Согласно данным агентства, Apple приносит Intel около 5% годового дохода. Apple использует чипы Intel в своих компьютерах с 2005 года.