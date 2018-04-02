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Скоро Siri может ждать масштабный апгрейд
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Скоро Siri может ждать масштабный апгрейд 

Apple Insider 47 минут назад
Фото: Apple Insider
Apple приняла решение о расширении команды специалистов, работающих над развитием Siri. Это следует из материалов агрегатора вакансий Thinknum. По состоянию на апрель количество вакантных должностей, так или иначе связанных с голосовым ассистентом, составляет 161, что почти на четверть больше, чем в предыдущем месяце.
На графике выше видно, как росло количество открытых вакансий. Так, еще год назад у Apple было 81 объявление. В тот момент специалисты компании работали над речевыми навыками голосового ассистента, стремясь приблизить их к человеческим. Учитывая, что более 90% вакансий касаются разработчиков ПО, можно предположить, что Siri ждет серьезный прорыв в плане взаимодействия с пользователем.
Apple неоднократно подвергалась критике за относительно низкий уровень интеллекта фирменного ассистента. Поводом к новой волне негативных отзывов стал релиз HomePod. Siri, составляющая основу «умного» динамика, оказалась неспособна выполнять многие задачи, которые были под силу Siri на iPhone и iPad еще несколько лет назад.
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