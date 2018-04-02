Ещё
Ria.ru стал самым читаемым новостным сайтом Рунета в феврале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ria.ru стал самым читаемым новостным сайтом Рунета в феврале 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр, пресс-служба МИА «Россия сегодня», — флагманский сайт медиагруппы «Россия сегодня» — Ria.ru — стал единственным из новостных ресурсов Рунета, вошедших в топ-20 интернет-проектов февраля согласно данным компании Mediascope*. Помимо новостного сайта, по данным Mediascope, пользователи Рунета чаще всего посещали поисковые ресурсы, социальные сети и онлайн-магазины. В первой пятерке находятся неизменные лидеры рейтинга — Google, Яндекс, YouTube, ВКонтакте и Mail.ru.
Ранее, в ноябре 2017 года, Ria.ru вошел в топ-25 онлайн-брендов России 2017 года, по данным международной исследовательской компании GfK. Кроме того, Ria.ru является бессменным лидером рейтинга популярности русскоязычных СМИ в социальных сетях согласно исследованиям компании Brand Analytics.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы «Россия сегодня». Сайт Ria.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.
МИА «Россия сегодня» — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
*Mediascope Web-Index, население городов 100 000 + в возрасте 12-64 года, использующее Интернет на десктопных компьютерах/смартфонах/планшетах по крайней мере 1 раз за месяц.
РИА Новости: последние новости
Мошенники заработали более трех тысяч долларов на сбое Telegram В понедельник запустят обновленную версию сайта Госдумы Telegram назвал технически невозможной передачу ключей шифрования
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США387
В Сочи горит пятиэтажный дом82
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки251
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Трамп предложил Путину встретиться307
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение