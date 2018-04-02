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X, Y и Z сидели на трубе: что будет с трубой?
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X, Y и Z сидели на трубе: что будет с трубой? 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Почему ученые стали давать поколениям имена, что такое «поколения X, Y и Z», смогут ли они найти общий язык и что станет с поколением хипстеров, когда они станут бабушками и дедушками? Обо всем это на своей лекции расскажет доцент кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат психологических наук Александр Рикель.
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