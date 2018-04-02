X, Y и Z сидели на трубе: что будет с трубой?

Почему ученые стали давать поколениям имена, что такое «поколения X, Y и Z», смогут ли они найти общий язык и что станет с поколением хипстеров, когда они станут бабушками и дедушками? Обо всем это на своей лекции расскажет доцент кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова , кандидат психологических наук Александр Рикель. Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще. Подписывайтесь на Indicator.Ru в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.