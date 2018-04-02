Цукерберг рассказал, когда решатся проблемы безопасности в Facebook

"Я хотел бы, чтобы мы это преодолели, но это займет несколько лет… Хотел бы я сказать, что мы решим все эти проблемы через три или шесть месяцев, но реальность в том, что решение некоторых из этих вопросов займет более длинный период времени", — сказал Цукерберг в интервью изданию Vox, опубликованном в понедельник.

По его словам, на данный момент над обеспечением безопасности информации в компании работает около 14 тысяч человек. Цукерберг пояснил, что штат отдела надеются расширить до 20 тысяч человек до конца года.

Глава Facebook Марк Цукерберг принес извинения, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica и признал, что «не должен был доверять» аналитической компании. На фоне новостей о скандале с утечкой данных акции Facebook подешевели на несколько процентов, ряд людей и организаций заявили об удалении своей страницы в социальной сети.