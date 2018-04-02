Ещё
Цукерберг рассказал, когда решатся проблемы безопасности в Facebook
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цукерберг рассказал, когда решатся проблемы безопасности в Facebook 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что понадобится, как минимум, несколько лет, чтобы решить проблемы с безопасностью данных в Facebook.
"Я хотел бы, чтобы мы это преодолели, но это займет несколько лет… Хотел бы я сказать, что мы решим все эти проблемы через три или шесть месяцев, но реальность в том, что решение некоторых из этих вопросов займет более длинный период времени", — сказал Цукерберг в интервью изданию Vox, опубликованном в понедельник.
По его словам, на данный момент над обеспечением безопасности информации в компании работает около 14 тысяч человек. Цукерберг пояснил, что штат отдела надеются расширить до 20 тысяч человек до конца года.
Ранее газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.
Глава Facebook Марк Цукерберг принес извинения, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica и признал, что «не должен был доверять» аналитической компании. На фоне новостей о скандале с утечкой данных акции Facebook подешевели на несколько процентов, ряд людей и организаций заявили об удалении своей страницы в социальной сети.
Ранее Facebook также заявляла, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения. Цукерберг сообщил, что сотрудничает с конгрессом США в вопросе разработки особого закона, связанного с прозрачностью рекламных объявлений.
РИА Новости: последние новости
Мошенники заработали более трех тысяч долларов на сбое Telegram В понедельник запустят обновленную версию сайта Госдумы Telegram назвал технически невозможной передачу ключей шифрования
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США387
В Сочи горит пятиэтажный дом82
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки251
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Трамп предложил Путину встретиться307
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение