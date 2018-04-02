Цукерберг назвал сроки решения проблемы безопасности в Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что для решения проблемы с безопасностью данных в соцсети понадобится несколько лет. Об этом сообщает Vox.

По словам основателя компании, ему хотелось бы пообещать, что проблемы с безопасностью можно ликвидировать через три или шесть месяцев, «но реальность в том, что решение некоторых из этих вопросов займет более длинный период времени». Цукерберг добавил, что сейчас над обеспечением безопасности информации в Facebook работают порядка 14 тысяч человек.