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Цукерберг назвал сроки решения проблемы безопасности в Facebook
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Цукерберг назвал сроки решения проблемы безопасности в Facebook 

BFM.RU 56 минут назад
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Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что для решения проблемы с безопасностью данных в соцсети понадобится несколько лет. Об этом сообщает Vox.
По словам основателя компании, ему хотелось бы пообещать, что проблемы с безопасностью можно ликвидировать через три или шесть месяцев, «но реальность в том, что решение некоторых из этих вопросов займет более длинный период времени». Цукерберг добавил, что сейчас над обеспечением безопасности информации в Facebook работают порядка 14 тысяч человек.
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