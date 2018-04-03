Бреши в Facebook будут латать несколько лет

Решить проблемы с безопасностью данных в Facebook не удастся за несколько месяцев, заявил основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг

По его словам, над обеспечением безопасности информации в компании работают около 14 тыс. человек, однако даже им понадобится несколько лет для решения этой задачи.

«Я хотел бы, чтобы мы это преодолели, но это займет несколько лет… Хотел бы я сказать, что мы решим все эти проблемы через три или шесть месяцев, но реальность в том, что решение некоторых из этих вопросов займет более длинный период времени», — сказал Цукерберг в интервью изданию Vox.

Чтобы решить проблему как можно скорее, компания планирует расширить штат до 20 тыс. человек уже в этом году. «В начале прошлого года, я думаю, у нас было 10 тысяч человек, работающих над безопасностью. Но к концу этого года мы планируем, что в этой сфере у нас будет 20 тысяч», — добавил Цукерберг.

Тем временем, крупный акционер Facebook пожелал отставки Цукерберга с поста главы компании. Скотт Стрингер, контроллер мэрии Нью-Йорка призвал к изменениям в правлении Facebook после скандала с утечкой личных данных.

Стрингер считает, что Цукерберга должен заменить независимый председатель правления, а также в правление должны войти три новых директора с опытом в управлении данными и этике, чтобы усилить надзор за инициативами Facebook по защите персональных данных.

Цукерберг имеет контрольный пакет голосующих акций, что не дает другим инвесторам прав на управление компанией.