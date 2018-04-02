Огромный ридер Onyx Boox Max 2 можно использовать как монитор

России начались продажи нового ридера от Onyx International. Электронная книга Onyx Boox Max 2 представляет собой огромную модель с сенсорным экраном с пластиковой подложкой, его можно использовать в качестве основного или дополнительного монитора.

Onyx Boox Max оснащается 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем E Ink Mobius Carta с разрешением 1650 х 2200 пикселей и поддержкой 16 градаций серого. Двойной сенсорный слой, емкостной и индукционный, обеспечивает возможностью использования функции multi-touch и стилуса для зарисовок и пометок на полях.

Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использования карточек microSD объемом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 4100 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow, есть возможность установки приложений из Google Play. Поддерживаются Wi-Fi и Bluetooth.

Ридер Onyx Boox Max 2 в корпусе черного доступен по рекомендованной розничной цене 59 990 рублей.