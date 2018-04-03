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Intel представила первый мобильный процессор Core i9
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Intel представила первый мобильный процессор Core i9 

Ferra.ru 7 часов назад
Фото: Chip.ru
Компания Intel представила сегодня на пресс-мероприятии в Берлине первый в истории процессор Core i9 для ноутбуков. Он стал флагманом линейки производительных чипов для ноутбуков, созданных для игр и создания контента в мобильных условиях.
Новые процессоры Intel Core i9, i7 и i5 восьмого поколения базируются на платформе Coffee Lake и 14-нм++ техноогический процесс. Это обеспечивает на 41% больше кадров в секунду в гейплее или возможность редактирования 4K-видео до 59% быстрее, чем прошлому поколению чипов с аналогичной дискретной графикой.
Возглавляет серию чип Intel Core i9-8950HK. Это первый мобильный чип Intel с шестью ядрами и 12 потоками. Он полностью разблокирован получил функцию Intel Thermal Velocity Boost с возможностью автоматически увеличивать частоту до 200 МГц, если температура достаточно низка. В результате, частота может достигать 4,8 ГГц при стандартной частоте 2,9 ГГц. TDP составляет 45 Вт.
Новые мобильные процессоры Intel Core восьмого поколения также получили новые чипсеты серии Intel 300 с интегрированным гигабитным Wi-Fi.
Новость дорабатывается.
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