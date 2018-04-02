Блогеры «уволили» засыпавшего на работе врача из Набережных Челнов

Увольнением с работы и позором в соцсетях завершилось ночное дежурство врача-кардиореаниматолога больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах, после тока как недовольная родственница пациента выложила в Сеть запись своего диалога с медиком.

— Врач-реаниматолог, а сидите в кресле еле-еле… Что это такое? Вы же пьяны, по-моему, или сонная, я чет не пойму.

— Посчитайте время, полчетвертого. Вы думаете, что люди должны быть… всегда?

— Конечно, вы же на работе.

— Угу, я посмотрю на вас, когда вы будете работать сутки через сутки.

Инцидент получил заметный резонанс. В комментариях к видео некоторые пользователи заступились за женщину и посчитали, что врач действительно просто очень сильно устала. Другие оказались беспощадны: будь то усталость или алкогольное опьянение, по время дежурства врач, по их мнению, должен держать себя в форме, поскольку от этого зависят человеческие жизни.

Как рассказал журналистам главврач БСМП в Набережных Челнах Марат Мухамадеев, инцидент произошел еще 24 марта. Состояние врача она назвал «неадекватным» и сообщил, что кардиореаниматолога отстранили от приема больных.

«Данный факт дежурный персонал незамедлительно довел до сведения руководства больницы. Врач была отстранена от приема больных. Возможно, что она действительно находилась в состоянии усталости или в каком-либо болезненном состоянии. Поскольку случай вызвал резонанс в коллективе, врач приняла решение об увольнении», — цитирует Мухамадеева «Татар-информ»

Токсикологическая экспертиза не проводилась, так что была ли женщина в ту ночь пьяна, неизвестно.