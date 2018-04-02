Ещё
Блогеры «уволили» засыпавшего на работе врача
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Блогеры «уволили» засыпавшего на работе врача из Набережных Челнов 

Ридус 10 часов назад
Фото: ТАСС
Увольнением с работы и позором в соцсетях завершилось ночное дежурство врача-кардиореаниматолога больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах, после тока как недовольная родственница пациента выложила в Сеть запись своего диалога с медиком.
— Врач-реаниматолог, а сидите в кресле еле-еле… Что это такое? Вы же пьяны, по-моему, или сонная, я чет не пойму.
— Посчитайте время, полчетвертого. Вы думаете, что люди должны быть… всегда?
— Конечно, вы же на работе.
— Угу, я посмотрю на вас, когда вы будете работать сутки через сутки.
Инцидент получил заметный резонанс. В комментариях к видео некоторые пользователи заступились за женщину и посчитали, что врач действительно просто очень сильно устала. Другие оказались беспощадны: будь то усталость или алкогольное опьянение, по время дежурства врач, по их мнению, должен держать себя в форме, поскольку от этого зависят человеческие жизни.
Как рассказал журналистам главврач БСМП в Набережных Челнах Марат Мухамадеев, инцидент произошел еще 24 марта. Состояние врача она назвал «неадекватным» и сообщил, что кардиореаниматолога отстранили от приема больных.
«Данный факт дежурный персонал незамедлительно довел до сведения руководства больницы. Врач была отстранена от приема больных. Возможно, что она действительно находилась в состоянии усталости или в каком-либо болезненном состоянии. Поскольку случай вызвал резонанс в коллективе, врач приняла решение об увольнении», — цитирует Мухамадеева «Татар-информ»
Токсикологическая экспертиза не проводилась, так что была ли женщина в ту ночь пьяна, неизвестно.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как житель Твери 5 часов ждал врачей и в сердцах пригрозил вызвать самому себе «ритуальные услуги». А в Москве автомобиль скорой помощи сбил группу пешеходов, переходивших дорогу по зебре.
Ридус: последние новости
Сбой в работе Telegram зафиксирован в России и других странах Telegram отказал Роскомнадзору Дуров объяснил сбой в работе Telegram
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев125
«Это геноцид»: депутата ФРГ возмутила ситуации в Донбассе62
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России532
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу359
Минфин РФ старательно залезает в долги7
Видео
Радар новейшего ЗРК С-500 показали на видео
Оружие Армия
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение