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Минэкономразвития планирует летом запустить бизнес-бот для предпринимателей
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Минэкономразвития планирует летом запустить бизнес-бот для предпринимателей 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ к лету планирует запустить бизнес-бот для малых и средних предпринимателей, с которым можно будет общаться через электронное приложение в режиме чата, сообщил директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции МЭР Максим Паршин.
"Разрабатываем бизнес-бот, это единая сервисная модель. У каждого предпринимателях будет стоять такое приложение. Как «Алиса», которую можно будет спросить, где взять кредит. Она будет с системой искусственного интеллекта. Уже летом планируем запустить", — сказал Паршин в рамках круглого стола по поддержке и развитию сектора МСБ.
По его словам, система сейчас разрабатывается совместно со Сбербанком. Также ведутся обсуждения с платформами «типа »Яндекса", где есть голосовые помощники.
В октябре 2017 года «Яндекс» запустил голосового помощника под названием «Алиса». Он работает на операционных системах Android, IOS, Windows. Система имитирует живой диалог, распознавая живую речь и давая ответы на вопросы пользователя.
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