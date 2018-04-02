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Российское приложение ставит рекорды в App Store и Google Play
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Российское приложение ставит рекорды в App Store и Google Play 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Проект «ВКонтакте» и творческой лаборатории Ивана Урганта — приложение-викторина «Клевер» — стало настоящим хитом среди отечественных пользователей. Программу уже скачали более 1,5 миллиона раз, благодаря чему викторина возглавила российские топы магазинов приложений App Store и Google Play. К тому же «Клевер» установила рекорд по количеству скачиваний за сутки за всю историю App Store и Google Play в России. Главная причина столь невероятной популярности — наличие реальных денежных призов. Так, за период с 14 марта по сегодняшний день в «Клевер» было роздано 738 000 руб. Для того чтобы получить выигрыш, нужно в прямом эфире правильно ответить на все 12 вопросов викторины.
Источник: Клевер
Фото: Клевер Опрос: Как много приложений установлено на вашем смартфоне? Меньше 5 5 — 10 10 — 20 Слишком много, чтобы подсчитать! Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Главная игра года наконец вышла на Android и iOS  Названа самая популярная мобильная игра в истории
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