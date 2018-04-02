Исследование: Каждый третий россиянин предпочитает электронные и аудиокниги бумажным

По данным исследования, каждый третий россиянин предпочитает бумажным книгам электронные и аудиокниги, сообщили в пресс-службе сервиса «ЛитРес».

«Сервисы Kantar TNS и «ЛитРес» изучили предпочтения россиян относительно новых форматов книг: каждый третий читатель в России сделал выбор в пользу электронных и аудиокниг. По данным сервиса «ЛитРес», в 2017 г. было продано на 72% больше книг в электронном формате, чем годом ранее. Растет популярность и аудиокниг: согласно данным Kantar TNS, в России 35% активных читателей бумажных книг также слушают аудиокниги и читают электронные книги», — говорится в сообщении

По данным сервиса «ЛитРес: Слушай!», две трети пользователей слушают аудиокниги каждый день. Самыми активными слушателями аудиокниг оказались женщины (52%) и мужчины (48%) в возрасте 35-44 лет — их доля составляет 33% от общего числа пользователей. Активные слушатели готовы тратить на приобретение аудиоверсий книг 300-500 руб. в месяц. По данным сервиса, 49% пользователей слушают аудиокниги в автомобиле, а 44% — дома.

«Ряд пользователей слушает книги на работе, на прогулке, во время занятий спортом и даже в бассейне. Чаще всего россияне слушают аудиокниги в жанре нон-фикшн — работы в области популярной психологии, бизнеса, саморазвития. Также востребованы произведения в таких жанрах, как фэнтези и фантастика. Самыми востребованными жанрами среди читателей электронных книг являются детективы, фантастика и современная проза», — добавили в пресс-службе.

В исследовании приняли участие активные читатели 18-50 лет из городов РФ с населением более 100 тыс. человек, которые читают книги хотя бы один раз в неделю. Всего было опрошено более 1 тыс. человек.