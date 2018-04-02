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Финны начали тестировать приложение для ускоренного проезда через границу
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Финны начали тестировать приложение для ускоренного проезда через границу 

Ivyborg.ru 1 час назад
В Финляндии началось тестирование приложения для мобильных телефонов, призванное экономить время при прохождении российской границы, сообщает Yle.
Разработкой приложения занимаются специалисты группы DigiLab городской администрации Иматра. Предполагается, что пользователи смогут в онлайн-режиме следить за очередями на всех таможенных постах.
Создатели программы надеются, что она поможет избежать даже получасовой очереди. К примеру, если затор возникнет в Нуйямаа, пользователям сразу посоветуют ехать через Иматру, либо предложат отсидеться в расположенных поблизости торговых комплексах и кафе.
Для водителей из России обещают создать версию на русском языке.
Программа станет доступна для скачивания летом нынешнего года. Если приложение успешно зарекомендует себя, аналогичные сервисы могут появиться на границах с другими странами.
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