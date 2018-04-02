Финны начали тестировать приложение для ускоренного проезда через границу

Финляндии началось тестирование приложения для мобильных телефонов, призванное экономить время при прохождении российской границы, сообщает Yle.

Разработкой приложения занимаются специалисты группы DigiLab городской администрации Иматра. Предполагается, что пользователи смогут в онлайн-режиме следить за очередями на всех таможенных постах.

Создатели программы надеются, что она поможет избежать даже получасовой очереди. К примеру, если затор возникнет в Нуйямаа, пользователям сразу посоветуют ехать через Иматру, либо предложат отсидеться в расположенных поблизости торговых комплексах и кафе.

Для водителей из России обещают создать версию на русском языке.

Программа станет доступна для скачивания летом нынешнего года. Если приложение успешно зарекомендует себя, аналогичные сервисы могут появиться на границах с другими странами.