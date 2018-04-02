Цукерберг ответил на критику Тима Кука из-за утечки данных Facebook

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг выступил в защиту выбранной для компании бизнес-модели, зарабатывающей на интернет-рекламе. Об этом он заявил в интервью Vox. Бизнесмен назвал также недавнюю критику в свой адрес со стороны главного исполнительного директора Apple Тима Кука необоснованной.

24 марта Кук призвал ужесточить правила конфиденциальности, чтобы предотвратить злоупотребление личной информацией. Так топ-менеджер Apple прокомментировал утечку данных 50 млн пользователей Facebook. Кук отмечал, что сегодня требуются «хорошо продуманные» правила, которые бы мешали объединять информацию, чтобы использовать ее без согласия пользователей.

Кук раскритиковал также практику монетизации данных пользователей, когда компания продает рекламу на бесплатных платформах, позволяя рекламодателям настраивать ее под конкретные группы.

Журналисты Recode поинтересовались у главного исполнительного директора Apple, что бы он сделал на месте Цукерберга. «Я не оказался бы в такой ситуации», — заверил Кук. Он подчеркивал, Apple считает конфиденциальные данные неприкосновенными и, в отличие от Facebook, не собирается «монетизировать личную жизнь пользователей».

Цукерберг в ответ в беседе с Vox назвал рекламную модель «единственной рациональной моделью» на сегодняшний день, позволяющей построить сервис, к которому могли бы подключиться люди по всему миру с разным уровнем доходов. «Реальность такова, что если вы решите создать сервис, способный объединить всех людей в мире, то вы столкнетесь с тем, что многие не смогут себе позволить платить за его использование», — объяснил гендиректор социальной сети.

Facebook оказалась в центре скандала после того, как журналисты The Guardian The New York Times и телеканал Channel 4 выяснили, что британская Cambridge Analytica собрала данные миллионов пользователей соцсети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.