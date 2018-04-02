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Цукерберг назвал поверхностной критику Тима Кука в адрес Facebook
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Цукерберг назвал поверхностной критику Тима Кука в адрес Facebook 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Критика главы корпорации Apple Тима Кука в отношении компании Facebook и принадлежащей ей одноименной соцсети была несерьезной и необоснованной. Об этом заявил в понедельник руководитель Facebook Марк Цукерберг в интервью интернет-сайту Vox.
В конце марта Кук в интервью телеканалу MSNBC сказал, что Apple не грозит скандал, подобный тому, в центре которого оказалась Facebook из-за утечки личных данных более 50 млн пользователей ее соцсети. Кук тогда заверил, что Apple, в отличие от Facebook, никогда не собирает личные данные пользователей в коммерческих целях и не относится к клиентам, «как к товару».
"На мой взгляд, аргумент о том, что если вы не платите, то мы почему-то о вас не заботимся, является чрезвычайно поверхностным и совершенно не соответствует истине, — сказал Цукерберг, комментируя заявления Кука. — Реальность такова, что если вы хотите создать сервис, который поможет объединить всех в мире, то будет много людей, которые не могут позволить себе платить. И поэтому, как со многими медиа, модель, основанная на рекламе, является единственной рациональной для построения сервиса, который может охватить людей".
"Думаю, возможно, к огорчению наших специалистов по продажам, я принимаю все решения, руководствуясь тем, что хорошо для сообщества [пользователей] и в меньшей степени обращаю внимание на рекламную составляющую нашего бизнеса", — добавил Цукерберг.
Ранее он не раз отмечал, что стремится к объединению жителей планеты посредством соцсети Facebook и не намерен взимать плату за регистрацию в ней. Значительная часть доходов компании Facebook приходится на поступления от рекламы.
Заочная дискуссия между Цукербергом и Куком началась после того, как в марте газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети с целью разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники Cambridge Analytica, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.
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