Один из крупнейших инвесторов Facebook потребовал отставки Цукерберга из-за утечки данных 50 млн пользователей

Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг должен уйти в отставку из-за скандала

вокруг утечки персональных данных 50 млн пользователей соцсети, которые, в частности, затем были использованы для влияния на выборы в десятках стран по всему миру. Об этом заявил глава американского инвестиционного фонда, владеющего акциями Facebook на общую сумму около 1 млрд долларов, Скотт Стрингер в разговоре с По его словам, место Цукерберга в руководстве компанией должен занять независимый управляющий. Кроме того, в совет директоров Facebook нужно ввести новых людей с опытом в вопросах данных и этики, чтобы повысить безопасность персональных данных пользователей соцсети.

"Это восьмая крупнейшая компания мира. У них два миллиарда пользователей. Они находятся в неизведанных водах, и они не сориентировались таким образом, чтобы убедить людей в безопасности их персональных данных и сделать так, чтобы пользователи чувствовали себя хорошо в Facebook", — подчеркнул глава инвестфонда.

Стрингер также отметил, что скандал вокруг Facebook обнажил риски, с которыми сталкивается демократия. По его словам, инвесторы не будут незамедлительно избавляться от акций, но у них есть право задавать обоснованные вопросы в связи со сложившейся ситуацией.

Скандал вокруг Facebook разгорелся в середине марта после разоблачительных публикаций в ряде крупных изданий. Тогда соцсеть

заблокировала

страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана , который через созданное им приложение thisisyourdigitallife на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг после многочисленных призывов согласился прийти на слушания в конгресс США, где ему, вероятно, зададут немало вопросов о масштабной утечке данных.

Ранее Цукерберг

пообещал

провести полный аудит всех проводившихся в Facebook операций в связи со скандалом, вызванным сбором данных пользователей соцсети, и принес извинения за утечку,

выкупив полосы