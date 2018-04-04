Глава Facebook даст показания перед конгрессом США

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг выступит перед палатой представителей США во вопросу утечки конфиденциальной информации 50 миллионов пользователей соцсети, произошедшей в конце марта. Заседание на тему того, как компания Цукерберга «использует и защищает пользовательские данные», запланировано на 11 апреля.

"Это слушание станет благоприятной возможностью пролить свет на важные вопросы, связанные с конфиденциальностью данных, и поможет всем американцам лучше понять, что происходит с их личной информацией в онлайне, — говорится в сообщении Комитета энергетики и торговли конгресса США. — Мы высоко оцениваем готовность господина Цукерберга дать показания перед комитетом и с нетерпением ожидаем его ответов на наши вопросы 11 апреля".

Предприниматель и сам ранее заявлял, что готов выступить перед конгрессом США. Тем не менее, на прошлой неделе Цукерберг отклонил аналогичную просьбу европейских регуляторов, предлагавших ему предстать перед парламентом Великобритании

Facebook оказалась в центре скандала в конце марта, когда стало известно об утечке данных 50 миллионов пользователей Facebook через фирму Cambridge Analytica, аффилированную с соцсетью. Как оказалось, эта компания собирала информацию о юзерах при помощи опросов, после чего продавала эти сведения сторонним организациям.

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