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Новый смартфон Nokia оборудуют тройной камерой
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Новый смартфон Nokia оборудуют тройной камерой 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Согласно появившимся в Сети данным, Nokia 9 — новый флагманский смартфон финской компании будет оборудован сразу тремя камерами, одна из которых позволит снимать фото в разрешении 41 мегапиксель. Как сообщает сайт Slashleaks, производитель представит устройство публике до конца текущего года.
В дополнение к широкоугольной камере на задней панели будет размещен телеобъектив, снимающий на сенсор с разрешением 20 мегапикселей и еще одной монохромной камерой, снимающей разрешении 9,7 мегапикселей. Устройство порадует любителей фотосъемки четырехкратным зумом и функцией оптической стабилизации.
Согласно данным с утекшего в Сеть слайда презентации, за работу смартфона будет отвечать процессор Snapdragon 845, а объем встроенной памяти составит 256 гигабайт.
Несмотря на многочисленные разработки, одну из лидирующих позиций на рынке мобильных устройств до сих пор сохраняет iPhone X. Несколько дней назад дизайнер Мартин Хаек опубликовал изображение смартфона, выполненного в красном цвете. По мнению пользователей, Apple представит гаджет в новой раскраске уже этим летом.
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