Новый смартфон Nokia оборудуют тройной камерой

Согласно появившимся в Сети данным, Nokia 9 — новый флагманский смартфон финской компании будет оборудован сразу тремя камерами, одна из которых позволит снимать фото в разрешении 41 мегапиксель. Как сообщает сайт Slashleaks, производитель представит устройство публике до конца текущего года.

В дополнение к широкоугольной камере на задней панели будет размещен телеобъектив, снимающий на сенсор с разрешением 20 мегапикселей и еще одной монохромной камерой, снимающей разрешении 9,7 мегапикселей. Устройство порадует любителей фотосъемки четырехкратным зумом и функцией оптической стабилизации.

Согласно данным с утекшего в Сеть слайда презентации, за работу смартфона будет отвечать процессор Snapdragon 845, а объем встроенной памяти составит 256 гигабайт.