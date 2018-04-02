Telegram вновь отказал ФСБ

Мессенджер Telegram уведомил Роскомнадзор о невозможности выполнить требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей. "20 марта Роскомнадзор уведомил мессенджер о неисполнении требования передать ключи шифрования ФСБ и поставил дедлайн 15 дней. Они истекают 4 апреля, то есть послезавтра. Telegram принял решение снова снизойти и разъяснить чиновникам, что указанные требования в принципе неисполнимы", — написал в своем Telegram-канале Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», которая представляет мессенджер в судах. В ответе мессенджера на уведомление Роскомнадзора, опубликованном Чиковым, в частности отмечается: «Telegram предоставляет пользователям возможность использовать два вида обмена сообщениями — „облачные чаты“ и „секретные чаты“. Сообщения, передаваемые через „секретные чаты“, никогда не сохраняются на серверах Telegram. Переписка пользователей „облачных чатов“ хранится в зашифрованном виде, распределяется между различными подсистемами и никогда не хранится в одном месте». Как сообщает мессенджер Роскомандзору, при создании «секретного чата» используется «асимметричное шифрование и алгоритм Диффи — Хеллмана», при котором из двух созданных частей ключа одна никогда не покидает пользовательского устройства и не передается по каналам связи". "Таким образом, администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", — говорится в ответе Telegram. Ранее Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений. В соответствии с законом это должно быть исполнено в течение 15 дней с момента получения уведомления. "На основании ст. 15.4 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации", — передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства. Роскомнадзор заблокирует доступ к мессенджеру, если он не предоставит спецслужбам в течение 15 дней ключи для декодирования сообщений. Верховный суд России отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей. Представители Telegram просили Верховный суд признать незаконным приказ ФСБ от 19 июля 2016 г. № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству данных, необходимых для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых сообщений пользователей. Оспариваемый приказ, по мнению Telegram, был принят в нарушение норм закона и превышает полномочия ФСБ. В частности, приказ нарушает тайну частной переписки, контроль за которой возможен лишь с разрешения суда, считают в компании. Представители ФСБ в удовлетворении исковых требований Telegram просили суд отказать. По мнению юристов спецслужбы, передача ключей для декодирования переписки «не затрагивает конституционные права граждан». Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. руб. за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Компания Telegram Messenger LLP подала на это решение жалобу, в которой приводит семь пунктов, являющихся, по ее мнению, основанием для отмены решения мирового суда. 12 декабря Мещанский суд Москвы признал это решение законным.