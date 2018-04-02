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«Ростелеком» провёл интернет в малые населенные пункты Белгородчины
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«Ростелеком» провёл интернет в малые населенные пункты Белгородчины 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
Компания построила сеть беспроводного широкополосного доступа в интернет (БШПД) в пяти районах Белгородской области. Благодаря этому, возможность подключить телекоммуникационные услуги появилась у жителей более чем 5.5 тыс. домохозяйств. В рамках первого этапа, «Ростелеком» провёл интернет в 59 населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек Борисовского, Грайворонского, Прохоровского, Корочанского и Губкинского районов области.
Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Убеждён, что современные услуги связи должны быть доступны каждому жителю страны — не важно, живет он в небольшом поселке или в мегаполисе. «Ростелеком» делает для этого всё возможное. Теперь жители ещё 59 населенных пунктов Белгородской области могут выходить в интернет. А это — госуслуги в электронном виде, дистанционное обучение, возможность ведения бизнеса в сети и многое другое».
Технология БШПД обеспечивает доступ в интернет по радиоканалу в зоне прямой видимости. Дальность, на которой абонентское устройство может принимать сигнал базовой станции, составляет 2 км. Базовые станции связаны оптоволоконной сетью с пропускной способностью не менее 1 Гбит/с.
Теперь жители еще пяти районов области могут подключить интернет на выгодных условиях — от 6,5 тысяч рублей при скорости до 20 Мбит/с. Заявки на подключение принимают в районных узлах связи. Кроме того, абонентам доступно лицензионное антивирусное ПО, сервис «Интерактивное телевидение» и другие услуги. В Едином личном кабинете абоненты могут подключать и отключать услуги, менять тарифный план, оплачивать счета и участвовать в бонусной программе.
Узнать подробности, проверить техническую возможность подключения услуг и оставить заявку можно на сайте www.rt.ru, в офисах продаж «Ростелекома» и по бесплатному номеру 8-800-100-0-800.
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