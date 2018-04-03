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Кузнецова предложила создать орган для мониторинга ситуации в соцсетях
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Кузнецова предложила создать орган для мониторинга ситуации в соцсетях 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во вторник, говоря об информационной безопасности, предложила создать уполномоченный орган, который будет отслеживать ситуацию в социальных сетях в интернете.
Во вторник в Москве проходит заседание президиума координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ «О комплексе мер, направленных на обеспечение безопасности детей в образовательных организациях».
"Ключевой в теме информационной безопасности является тема наличия уполномоченного органа, который должен мониторить и отслеживать ситуацию в социальных сетях и интернете на предмет выявления противоправного контента. Пока такого органа нет", — сказала Кузнецова во вторник в ходе заседания.
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