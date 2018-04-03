Кузнецова предложила создать орган для мониторинга ситуации в соцсетях

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости . Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во вторник, говоря об информационной безопасности, предложила создать уполномоченный орган, который будет отслеживать ситуацию в социальных сетях в интернете.

Во вторник в Москве проходит заседание президиума координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ «О комплексе мер, направленных на обеспечение безопасности детей в образовательных организациях».

"Ключевой в теме информационной безопасности является тема наличия уполномоченного органа, который должен мониторить и отслеживать ситуацию в социальных сетях и интернете на предмет выявления противоправного контента. Пока такого органа нет", — сказала Кузнецова во вторник в ходе заседания.