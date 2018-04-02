«Почта Банк» намерен продвигать свою продукцию с помощью рекламы на сервисах «Яндекса» и Mail.ru

Об этом журналистам сообщила финансовый директор банка Наталия Строкун. «Что касается интернет-рекламы, с Google «Почта Банк» работает с 2014 г. За это время работа показала хороший результат — 8% продаж кредитных продуктов приходится на интернет-рекламу. В этом году впервые был заключен прямой договор. Аналогичные планируются к подписанию с «Яндексом» Mail.ru . Суммы по ним пока не определены», — сказала Н. Строкун. Ранее «Почта Банк» заключил договор стоимостью 500 млн руб. на размещение рекламно-информационных материалов на ресурсах компании Google, соответствующая информация была опубликована на сайте госзакупок.