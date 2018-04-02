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«Почта Банк» намерен продвигать свою продукцию с помощью рекламы на сервисах «Яндекса» и Mail.ru
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«Почта Банк» намерен продвигать свою продукцию с помощью рекламы на сервисах «Яндекса» и Mail.ru 

Агентство «Москва» 56 минут назад
Об этом журналистам сообщила финансовый директор банка Наталия Строкун.
«Что касается интернет-рекламы, с Google «Почта Банк» работает с 2014 г. За это время работа показала хороший результат — 8% продаж кредитных продуктов приходится на интернет-рекламу. В этом году впервые был заключен прямой договор. Аналогичные планируются к подписанию с «Яндексом» и Mail.ru. Суммы по ним пока не определены», — сказала Н. Строкун.
Ранее «Почта Банк» заключил договор стоимостью 500 млн руб. на размещение рекламно-информационных материалов на ресурсах компании Google, соответствующая информация была опубликована на сайте госзакупок.
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