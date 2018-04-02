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«Ростелеком» переводит поморских клиентов на оптоволокно
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«Ростелеком» переводит поморских клиентов на оптоволокно 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
«Ростелеком» в Архангельской области переключит полторы тысячи корпоративных клиентов на оптические линии связи. Работы по прокладке оптоволокна будут проводиться до декабря текущего года.
Таким образом, услуги связи посредством самых современных технологий к концу 2018-го будут получать порядка 40% корпоративных клиентов компании из областного и районных центров Поморья.
«Активно строить оптические сети связи для предприятий и организаций региона мы начали в 2016 году, — рассказывает Андрей Прищемихин, директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком». — Клиенты заинтересованы в переходе на современные технологии и переключаются очень быстро — как только оптические линии подводятся к тому или иному офисному зданию. Это позволяет расширить спектр услуг и цифровых сервисов без значительного увеличения платежей. С учетом новых пакетных предложений, которые сегодня мы предлагаем корпоративному рынку, предприятия различного уровня начинают использовать новые сценарии работы, позволяющие повышать доходность своего бизнеса».
Набирающим популярность среди клиентов среднего и малого бизнеса, подключенных по оптическим технологиям, становится пакет услуг связи «Быть в плюсе». Он дает возможность подключить услугу интернет и один из цифровых сервисов: «Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi» или «Интерактивное телевидение для бизнеса». С помощью этих решений можно организовать удалённый контроль за компанией из любой точки мира, предоставить посетителям своего заведения качественный HD контент и доступ в интернет по технологии Wi-Fi с функцией авторизации, управлять всеми входящими обращениями от клиентов.
«Простые цифровые решения на базе обычного доступа в интернет интересны современным руководителям. С момента запуска пакета «Интернет + цифровой сервис» им воспользовалось уже более 150 предприятий, — отмечает Денис Матвеев, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Архангельского филиала ПАО «Ростелеком». — Благодаря нашим экономически выгодным предложениям, мы сможем привлечь новых клиентов и укрепить лидирующие позиции на рынке региона».
Подробно узнать об услугах связи для корпоративных клиентов и возможностях их подключения можно по единому телефону 8-800-200-3000 или на сайте https://rt.ru/b2b.
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