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Google создаёт более дешёвый Pixel для развивающихся рынков
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Google создаёт более дешёвый Pixel для развивающихся рынков 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Google завоёвывает развивающиеся рынки с помощью инициатив Android One и Android Go. Согласно слухам, скоро к ним присоединится новый смартфон Pixel по относительно доступной цене. Таким образом компания будет конкурировать со средней категорией других производителей.
Информацией поделились источники Economic Times, сообщает Phone Arena. Данных о характеристиках пока нет, но инсайдеры назвали ориентировочную дату релиза. Анонс состоится в июле-августе.
Аналитики поддерживают идею. По их данным, линейка Nexus хорошо зарекомендовала себя в Индии, которая является ключевым развивающимся рынком. После исчезновения линейки её место заняла OnePlus.
Одновременно с этим Google активизирует экспансию страны устройствами Google Home, Google Wifi и Pixelbook.
Ждём появление данных о характеристиках нового Google Pixel. Обсудить перспективы устройства можно в телеграм-чате AndroidInsider.
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