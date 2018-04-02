Google создаёт более дешёвый Pixel для развивающихся рынков

Google завоёвывает развивающиеся рынки с помощью инициатив Android One и Android Go. Согласно слухам, скоро к ним присоединится новый смартфон Pixel по относительно доступной цене. Таким образом компания будет конкурировать со средней категорией других производителей.

Информацией поделились источники Economic Times, сообщает Phone Arena. Данных о характеристиках пока нет, но инсайдеры назвали ориентировочную дату релиза. Анонс состоится в июле-августе.

Аналитики поддерживают идею. По их данным, линейка Nexus хорошо зарекомендовала себя в Индии , которая является ключевым развивающимся рынком. После исчезновения линейки её место заняла OnePlus.

Одновременно с этим Google активизирует экспансию страны устройствами Google Home, Google Wifi и Pixelbook.

Ждём появление данных о характеристиках нового Google Pixel. Обсудить перспективы устройства можно в телеграм-чате AndroidInsider.