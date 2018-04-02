Cloudflare запускает конфиденциальный DNS — 1.1.1.1

Cloudflare запускает собственный DNS, призванный обеспечить пользователям конфиденциальность, ускорить интернет-соединение и ограничить сбор провайдерами истории просмотров. Адрес DNS-сервера крайне прост — 1.1.1.1.

«Если вы будете использовать 1.1.1.1, ваш провайдер не сможет отследить вашу онлайн-активность», — сказал в интервью Мэтью Принс (Matthew Prince), генеральный директор Cloudflare.

Новый сервис Cloudflare абсолютно бесплатный, воспользоваться им можно путем изменения настроек в ваших веб-браузерах или операционных системах. Сервис можно использовать на компьютерах, маршрутизаторах и смартфонах, введи в адресной строке браузера 1.1.1.1, и вы попадете на главную страницу сервиса, там можно найти инструкции.

Генеральный директор Cloudflare также уточнил, что компания не собирает историю просмотров. Чтобы гарантировать это, Cloudflare будет работать со сторонними аудиторами KPMG, которые подробно изучат системы компании.

Эксперты опубликовали наглядный пример настройки сервиса 1.1.1.1 на iPhone.