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Cloudflare запускает DNS-сервер, заметно ускоряющий интернет
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Cloudflare запускает DNS-сервер, заметно ускоряющий интернет 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Faster downloadCloudflare запускает DNS-сервер, заметно ускоряющий интернетCloudflare запускает собственный DNS-сервис, который должен ускорить подключение к Интернету и поможет сохранить конфиденциальность пользователя.
Компания обещает, что это «самый быстрый в Интернете конфиденциальный пользовательский DNS-сервис». Все запросы в Сети будут удаляться в течение 24 часов.
Что такое DNS-сервер и зачем он нужен
IP-адрес, состоящий из четырёх чисел от 0 до 255 — это некий «номер телефона», по которому можно связаться с человеком. По нему определяется, куда направляется тот или иной трафик.
А вот DNS — это система доменных имён, это та самая «телефонная книга», база, в которой хранятся IP-адреса сайтов. В ней хранится связь между названием сайта и труднозапоминаемым числовым IP-адресом.
DNS-сервер хранит информацию о том, какому IP-адресу соответствует то или иное доменное имя.
Выяснять связь между названием сайта и его IP-адресом требуется при каждом обращении к этому веб-сайту. Если сайт находится далеко, запросы к его DNS-серверу могут отнять много времени и замедлить загрузку веб-страниц.
Чтобы избежать задержек, провайдер устанавливает максимально близко доступный к вашему компьютеру DNS-сервер, сохраняет сведения о ранее запрошенных IP-адресах. При повторном обращении к тому же сайту он сообщит его адрес гораздо быстрее, так как будет хранить его в своём кэше.
Соответственно, общественные DNS-сервера могут хранить базу из большего количества сайтов. И доступ к ним будет происходить заметно быстрее.
Так что там сделали в Cloudflare
На сайте http://1.1.1.1 компания описала методику ускорения доступа к Интернету. Это можно сделать прямиком с iPhone, инструкция ниже:
Шаг 1. Переходим в Настройки —> Wi-Fi —> (имя вашей сети) —> Настройка DNS.
Шаг 2. Выбираем Вручную, Добавить сервер.
Шаг 3. Прописываем сервера 1.1.1.1 и 1.0.0.1 двумя разными пунктами.
Шаг 4. Удаляем все остальные DNS-сервера от провайдера.
Вот и всё. Теперь скорость доступа к Интернету должна возрасти.
Может работать не у всех
Мы протестировали этот DNS-сервер, но у нас он отказался корректно работать. Браузер не открывал ни одной страницы в Интернете, либо скорость могла не измениться.
Причём мессенджеры или что-то подобное работало исправно. Американские пользователи обращают внимание на прирост скорости.
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