Как iOS 11.3 влияет на производительность совместимых устройств

Обновление до iOS 11.3 по умолчанию повышает быстродействие большинства совместимых устройств вне зависимости от степени износа аккумулятора. Это следует из содержания дискуссии, развернувшейся на страницах Reddit. Многие пользователи портала отмечают серьезный скачок производительности аппаратов даже двух— и трехлетней давности.

«После обновления до iOS 11.3 я узнал, что емкость батареи моего смартфона равна 83%, — пишет владелец iPhone SE с ником thefowles1. — Я счел износ значительным и был готов к замене. Я был готов даже отключить режим троттлинга, но система указывала, что батарея в хорошем состоянии. Сейчас мой iPhone SE так же быстр, каким был в день покупки».

К благодарности theflowles1 присоединились десятки других пользователей, в том числе владельцы iPhone 6 и iPhone 7. «После обновления у меня было чувство, что мой iPhone 7 только что куплен, — рассказывает пользователь с ником mynameisck. — Теперь приложения, установленные на моем смартфоне, запускаются молниеносно, делая его похожим на новый».

О серьезных улучшениях в производительности рассказали и владельцы iPad 2017 модельного года. По словам одного из пользователей, планшет стал работать как никогда быстро. Теперь, говорит он, устройство тратит меньше времени на выполнение привычных задач, а переключение между приложениями происходит так гладко, как не происходило прежде.

Обсудить улучшения, которые ждали вас в iOS 11.3, можно в нашем Telegram-чате.