Как сохранить анонимность в Facebook: лучшие советы

Ясно одно: тот, кто имеет учетную запись Facebook, не может надеяться на полную анонимность. Это так просто потому, что при создании учетки пользователь не сможет обойтись без указания определенной информации. Согласно условиям пользования социальной сетью, вы обязаны предоставлять правдивую информацию о себе. При регистрации Facebook запрашивает ваше полное имя, дату рождения и пол.

Если пользователь указывает неверные данные, его учетная запись может быть заблокирована социальной сетью — но только если этот факт будет обнаружен. Риск «разоблачения» тем больше, чем интенсивнее вы используете Facebook и чем больше других личных данных вы дополнительно раскрываете прямо или косвенно, например, через сообщения друзей.

Совет: следует регулярно удалять свои файлы cookie, так как они также позволяют многое узнать о вас. Даже если избежать указания личных данных на Facebook не удалось, у вас все же остается возможность сохранить некоторую долю конфиденциальности. В разделе «Настройки» вы можете обнаружить множество опций, которые могут в этом помочь.

Например, если вы заходите в Facebook через смартфон, необходимо кликнуть на шестеренку в своем аккаунте и выйти в опцию «Настройки». Далее перейдите к настройкам конфиденциальности, которые вы найдете в настройках учетной записи. На ПК вы попадете в «Настройки», нажав на стрелку вниз в правом верхнем углу экрана, справа от быстрой справки.

В любом случае, рекомендуется давать как можно меньше личной информации в своем профиле. И начать следует с даты рождения, которая, например, во многих случаях используется для идентификации наряду с именем. Чтобы спрятать открытый день рождения, перейдите на страницу своего профиля в разделе «Информация»> «Обзор» и нажмите «Изменить контактную и общую информацию».

Если вы уже находитесь в области настроек, где указаны личные данные, внимательно просмотрите и прочую информацию, такую ​​как полученное образование, места работы и т. д. Подумайте, точно ли вы хотите так детально раскрывать эти сведения? Ведь чем больше информации о вас имеют мошенники, тем проще им будет выдать себя за вас.

Совет: Тщательно прячьте личную информацию. Следующие опции, находящиеся в «Настройках», также могут обеспечить некоторую анонимность. В разделе «Настройки»> «Конфиденциальность» у вас есть возможность отрегулировать параметры отображения профиля в соответствии с вашими пожеланиями. Найти нужный пункт меню можно в категории «Как найти и связаться».

Кроме того, в разделе «Настройки»> «Конфиденциальность» можно указать, кто и какие ваши сообщения может видеть. Выборки могут быть составлены довольно легко с помощью списков, например, списка друзей. Их можно изменить в разделе «Хроника».

Если вы не хотите, чтобы посторонние делали выводы о вас, глядя на список друзей, просмотр можно запретить, установив в пункте «Кто может просматривать список Ваших друзей?» вариант «Только я».

Также очень сомнительно стремление к получению личной информации из различных приложений. Поэтому следует проверять, какая игра, к примеру, получает доступ к личной информации. В разделе «Настройки»> «Приложения» это можно исправить. Просто наведите указатель мыши на одно из отображаемых приложений и нажмите на появившийся карандаш. Вы увидите список данных, к которым приложение имеет доступ. Далее можно удалить разрешения доступа или же полностью удалить приложение.

Итак, вы закончили с настройками. Теперь в разделе «Просмотр с точки зрения» можно посмотреть, насколько анонимным стал ваш общедоступный профиль.

Наконец, стоит подумать о том, действительно ли ваша конфиденциальность выиграет, если вы будете подрабатывать бесплатным рекламным агентом Facebook, тем более что ваши предпочтения также позволяют делать о вас выводы. При необходимости вы можете остановить сбор этой информации в разделе «Объявления».

Совет: Следует также тщательно выбирать, какие изображения вы публикуете в социальной сети.

Если человек часто использует Facebook на своем смартфоне, это может давать информацию о том, где он часто бывает. Такой результат можно предотвратить, только удалив приложение с мобильных устройств.

Также Facebook запоминает, какие веб-сайты вы посещаете, чтобы отбирать контекстную рекламу. Это можно предотвратить, нажав на вкладку «Объявления» в настройках и изменив два важных момента.

Сначала разверните вкладку «Реклама на Facebook». Затем нажмите «Объявления, основанные на использовании веб-сайтов и приложений» и измените настройку на «Нет».

Очень важны вкладки «Ваши интересы» и «Ваша информация». Здесь отображается, на каких данных основывается подборка персонализированных рекламных объявлений на Facebook. Отключить это можно, щелкнув по крестику или переключив слайдер.

Совет: Facebook собирает данные отовсюду. Важно не только то, что вы публикуете, но и то, где вы публикуете.

Фото: pixabay.com, cnbc.com Опасаетесь ли Вы за конфиденциальность своих личных данных, пользуясь соцсетями? да нет я не задумывался об этом Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Убираем свое имя из рекламы на Facebook

Кто посещал страницу вашего профиля на Facebook?