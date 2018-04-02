«Ростелеком» дарит жителям Центральной России месяц спокойствия

Абоненты «Ростелекома» в Центральном федеральном округе могут бесплатно воспользоваться сервисами «Антивирус» и Родительский контроль «SafeKids» в рамках акции «Защита в подарок». Период бесплатного пользования сервисами составляет от одного до двух месяцев, в зависимости от формы подписки на них — с оплатой помесячно или сразу за год. Акция продлится до 31 января 2019 года.

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»: «Уверен, что современный провайдер способен реализовать практически любые запросы абонента. Он может предоставить связь, окружить заботой, обеспечить безопасность. Сервисы „Антивирус“ и Родительский контроль „Safe Kids“ от „Ростелекома“ помогут защитить всю семью от киберугроз: сохранить данные, сберечь детей от вредного контента, обеспечить надёжную связь. Чтобы вы могли убедиться в их преимуществах и надёжности, присоединяйтесь к акции „Защита в подарок“. Это отличная возможность бесплатно убедиться, насколько безопасней и спокойней может стать ваша жизнь».

Опция «Антивирус» обеспечивает комплексную защиту стационарных и мобильных устройств от любых интернет-угроз, проверку информации и блокирование подозрительных файлов, в том числе — со съемных носителей.

Услуга Родительский контроль «Safe Kids» разработана «Лабораторией Касперского» . Она позволяет контролировать время пребывания в интернете, ограничить или полностью закрыть доступ к любым страницам, определять местонахождение ребенка. Его можно установить на всех устройствах, с которых ребенок может выйти в Интернет, включая смартфоны и планшеты.

Принять участие в акции «Защита в подарок» могут все пользователи услуги «Домашний интернет» от «Ростелекома». Для этого нужно подключить дополнительные сервисы Родительский контроль «Safe Kids» и «Антивирус» в каталоге продуктов Единого личного кабинета.

Более полную информацию об условиях участия в акции «Защита в подарок» можно получить в любом Центре продаж и обслуживания «Ростелекома» или по бесплатному телефону 8-800-100-08-00.