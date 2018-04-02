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«ВКонтакте» запустила проект ко Всемирному дню распространения информации об аутизме
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«ВКонтакте» запустила проект ко Всемирному дню распространения информации об аутизме 

ТАСС 1 час назад
В социальной сети «ВКонтакте» опубликовали спецпроекты, рассказывающие пользователям о проблемах аутизма. Об этом сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».
Тест «Всегда ли я поступаю как человек, когда встречаюсь с людьми, не похожими на меня?» в сообществе autism.help подготовлен фондом содействия решению проблем аутизма «Выход» совместно с «ВКонтакте».
"Мы уверены, что тест расскажет большому количеству пользователей о проблемах аутизма, поможет понять таких людей и объяснит, как можно поддержать их близких", — отметила руководитель направления «Благотворительность» в «ВКонтакте» Екатерина Кочнева.
Одним из первых в акции поучаствовал посол благотворительного фонда «Выход» рэпер Баста.
Каждый, кто пройдет тест и поделится результатом в соцсети, получит от него специальный благотворительный подарок «ВКонтакте» — синего мишку.
Учредитель благотворительного фонда «Выход» Авдотья Смирнова рассказала, что игрушку назвали Петрушей в честь героя «Капитанской дочки» Петра Гринева, который говорил, что прочнейшие изменения происходят от улучшения нравов, без насильственных потрясений.
"Нам близка эта мысль, мы тоже верим в улучшение нравов и работаем для того, чтобы людей с аутизмом понимали и принимали, чтобы для них существовала государственная система помощи", — цитирует ее слова пресс-служба «ВКонтакте».
Кроме того, в соцсети опубликован плейлист «Музыка синего света», состоящий из песен исполнителей с признаками расстройств аутичного спектра.
В этот день купол Дома компании «Зингер», штаб-квартиры «ВКонтакте», будет подсвечен синим цветом.
2 апреля во всем мире отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
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