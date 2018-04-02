«ВКонтакте» запустила проект ко Всемирному дню распространения информации об аутизме

В социальной сети «ВКонтакте» опубликовали спецпроекты, рассказывающие пользователям о проблемах аутизма. Об этом сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Тест «Всегда ли я поступаю как человек, когда встречаюсь с людьми, не похожими на меня?» в сообществе autism.help подготовлен фондом содействия решению проблем аутизма «Выход» совместно с «ВКонтакте».

"Мы уверены, что тест расскажет большому количеству пользователей о проблемах аутизма, поможет понять таких людей и объяснит, как можно поддержать их близких", — отметила руководитель направления «Благотворительность» в «ВКонтакте» Екатерина Кочнева.

Одним из первых в акции поучаствовал посол благотворительного фонда «Выход» рэпер Баста.

Каждый, кто пройдет тест и поделится результатом в соцсети, получит от него специальный благотворительный подарок «ВКонтакте» — синего мишку.

Учредитель благотворительного фонда «Выход» Авдотья Смирнова рассказала, что игрушку назвали Петрушей в честь героя «Капитанской дочки» Петра Гринева , который говорил, что прочнейшие изменения происходят от улучшения нравов, без насильственных потрясений.

"Нам близка эта мысль, мы тоже верим в улучшение нравов и работаем для того, чтобы людей с аутизмом понимали и принимали, чтобы для них существовала государственная система помощи", — цитирует ее слова пресс-служба «ВКонтакте».

Кроме того, в соцсети опубликован плейлист «Музыка синего света», состоящий из песен исполнителей с признаками расстройств аутичного спектра.

В этот день купол Дома компании «Зингер», штаб-квартиры «ВКонтакте», будет подсвечен синим цветом.

2 апреля во всем мире отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.