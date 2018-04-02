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Google готовит смартфон Pixel среднего уровня
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Google готовит смартфон Pixel среднего уровня 

Ferra.ru 51 минуту назад
Фото: iguides.ru
Alphabet, материнская компания по отношению к Google, собирается выпустить смартфон серии Pixel среднего уровня в таких регионах, как Индия. Об этом рассказало издание Economic Times of India со ссылкой на четырех топ-менеджеров в индустрии.
Дебютировавшие в прошлом году Google Pixel 2 и Pixel 2 XL предлагаются за $649 и $849, то довольно дорого. Среднеуровневый Pixel должен предложить потенциальным покупателям более доступный вариант.
По данным источника, компания планирует выпустить такой смартфон в июле или августе, тогда как следующее поколение флагманских Pixel ожидается в ноябре 2018 года. Технические характеристики пока неизвестны.
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