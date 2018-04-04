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В приложениях Google Play обнаружили скрытые майнеры криптовалют
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В приложениях Google Play обнаружили скрытые майнеры криптовалют 

BFM.RU 19 минут назад
Фото: Android Insider
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в нескольких приложениях магазина Google Play программы, которые втайне от пользователей добывают криптовалюту. Об этом сообщает РБК.
Вся прибыль уходит создателям скрытых майнеров, в то время как владельцы смартфонов сталкиваются с проблемами: остальные приложения на мобильном работают медленно, сам аппарат быстро разряжается и сильно греется.
Особую опасность обнаруженных «криптомайнеров» эксперты объясняют тем, что программы действительно выполняют заявленные в описании полезные функции, а потому работу скрытого модуля сложно заметить. Например, майнеры оказались встроены в программы, предназначенные, судя по официальному описанию, для просмотра футбола.
«Одна из таких программ — PlacarTV с встроенным в нее майнером Coinhive, добывающим криптовалюту Monero, — была скачана с Google Play более 100 тыс. раз. PlacarTV удалили из магазина только после того, как эксперты «Лаборатории Касперского» указали на ее опасность», — пишет издание. Между тем приложение для создания VPN-соединения Vilny.net, в которое также встроен майнер, все еще доступно для скачивания в Google Play. Особая опасность этой программы, по словам экспертов, состоит в том, что она умеет отслеживать температуру и уровень заряда смартфона. В результате в случае угрозы перегрева или разрядки аппарата приложение приостанавливает майнинг, чтобы не дать хозяину телефона что-либо заподозрить.
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