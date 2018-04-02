Мессенджер «Телеграм» — Роскомнадзору: Предоставить ключи для дешифровки сообщений технически невозможно

Официальное уведомление в Роскомнадзор о технической невозможности предоставить ФСБ РФ ключи дешифрования сообщений пользователей направил мессенджер «Телеграм», заявив при этом, что «администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений».

Речь идет выполнении требований ч. 4.1 ст. 10.1 федерального закона от 27 июля 2006 года «Об информации, защите информации и информационных технологии». 4 апреля истекает 15-дневный срок, отведенный администрации мессенджера на предоставление ФСБ РФ ключей шифрования. Если этого сделано не будет, то Роскомнадзор намерен подать в суд иск о блокировке «Телеграм» в нашей стране.