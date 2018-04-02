Telegram уведомил Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ

Юристы мессенджера Telegram уведомили Роскомнадзор о невозможности исполнения требования ФСБ России по предоставлению ключей для дешифровки сообщений пользователей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", — отметил адвокат Дмитрий Динзе

По его словам, Telegram предоставляет пользователям возможность использовать два вида каналов для обмена сообщениями: облачные и секретные чаты.

"Сообщения, передаваемые через секретные чаты, никогда не сохраняются на серверах. Переписка пользователей облачных чатов хранится в зашифрованном виде, распределяется между различными подсистемами и никогда не хранится в одном месте", — сказал Динзе.