Российские ритейлеры позволят купить новый iPad со скидкой 

Ряд авторизованных реселлеров Apple планируют запустить программу трейд-ин на старые планшеты, чтобы покупатели могли со скидкой приобрести новый iPad. Соответствующей информацией поделился «Коммерсантъ», также ее подтвердили представители крупных розничных сетей.
По данным издания, программу запустят re:Store, Cstore и «М. Видео», приурочив ее к выходу нового бюджетного 9,7-дюймового iPad. В re:Store заявили, что будут принимать все iPad, начиная с iPad 2 и iPad mini 1, а скидка на новый планшет будет определяться автоматически с помощью специального программного обеспечения. В Cstore покупатель сможет воспользоваться скидкой не только для покупки iPad, но и другой техники Apple, а в «М. Видео» планируют давать скидку на покупку любого смартфона или планшета.
Сообщается, что программа трейд-ин на iPad стартует совместно с компанией Belmont, которая является партнером Apple по логистике в США. Она же предоставляет программное обеспечение, с помощью которого определяется скидка по трейд-ин. В большинстве случаев, правда, она составляет не больше 10 тысяч рублей.