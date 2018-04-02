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Apple запускает в России программу trade‐in для iPad
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Apple запускает в России программу trade‐in для iPad 

Прайм 57 минут назад
Фото: Apple Insider
Американский производитель планшетов Apple запустил на территории РФ программу trade‐in для своих iPad. Как пишет газета «Коммерсант», сдать старый яблочный планшет и получить за это скидку на новый можно будет в российских магазинах re:Store, Cstore и "М. Видео".
Приниматься будут планшеты начиная с iPad 2 и iPad mini первого поколения. Размер скидки владельцев устаревших гаджетов определит программное обеспечение.
Как рассказала изданию представитель управляющей re:Store компании Inventive Retail Group Людмила Семушина, при сдаче планшета iPad Air 2 скидка на сопоставимую модель новой линии может достигать до 35%: все зависит от состояния сдаваемого гаджета.
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