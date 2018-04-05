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Apple учит пользоваться новым iPad и стилусом
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Apple учит пользоваться новым iPad и стилусом 

iPhones.ru 52 минуты назад
Фото: iPhones.ru
Apple учит пользоваться новым iPad и стилусомНеделю назад Apple представила обновленное поколение бюджетной версии iPad. Планшет получил процессор A10 Fusion, 2 ГБ оперативной памяти, идентичный предшественнику дизайн и был оценен все в те же 24 990 рублей, что и годом ранее. Главное же нововведение iPad 2018 заключается в поддержке стилуса. Apple решила научить пользователей азам работы с планшетом, и запустила два видеоролика-инструкции. Ролик «Как рисовать на скриншотах с Apple Pencil» рассказывает об азах работы со стилусом. Одновременно зажав клавишу Power и Home, пользователь может рисовать поверх полученного изображения. Готовый набросок с аннотациями можно тут же отправить в iMessage или социальные сети.
Второй видеоролик демонстрирует возможность запуска сразу двух приложений в iOS 11. Перетягивая иконки с Dock-панели, можно открыть два приложения друг возле друга, а затем с помощью перетаскивания объектов, перемещать их из одного окна в другое.
По случаю выхода нового планшета, в первую очередь рассчитанного на сферу образования, Apple запустила и специальную страничку на официальном сайте «How to do even more with iPad» («Как делать больше с iPad»).
На странице приведены 15 обучающих видеороликов, демонстрирующих принципы работы с основными функциями планшета. Русской версии раздела пока нет.
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