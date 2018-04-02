Telegram назвал технически невозможной передачу ключей шифрования

"Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", — сказано в официальном ответе адвоката на уведомление Роскомнадзора.