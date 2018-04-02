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Telegram назвал технически невозможной передачу ключей шифрования
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Telegram назвал технически невозможной передачу ключей шифрования 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Юристы Telegram сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ РФ по ключам шифрования сообщений технически невозможно, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Дмитрий Динзе.
"Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", — сказано в официальном ответе адвоката на уведомление Роскомнадзора.
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